() Eltern von Viertklässlern sind für Montag, 3. Dezember, 19 Uhr, zu einem Info-Abend an der Realschule plus Manderscheid eingeladen. Im Vordergrund steht die Schulform der integrativen Realschule plus.