Mann wird auf der Straße in Dreis niedergeschlagen

() Ein älterer Mann ist am Samstag gegen 3.55 Uhr im Bereich der Dreyshalle in Dreis von einem unbekannten Täter angegriffen worden.

Der Täter war mit einer Gruppe unterwegs und hat den Mann aus der Gruppe heraus niedergeschlagen beziehungsweise umgestoßen. Das teilt die Polizei in Wittlich mit. Der Mann sei dadurch schwer verletzt worden und anschließend ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Da zu diesem Zeitpunkt an der Feier in der Dreyshalle vermutlich viele Menschen teilnahmen, besteht die Möglichkeit, dass das Geschehen von Unbeteiligten gesehen wurde.

Hinweise an die Polizeiinspektion Wittlich, Telefon 06571/926-0 oder per E-Mail an piwittlich@polizei.rlp.de