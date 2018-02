(red) Im Rahmen einer Feierstunde im Justizministerium hat Justizminister Herbert Mertin Markus Lautwein aus Landscheid die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz in Anerkennung für seine langjährige Tätigkeit als ehrenamtlicher Richter und Schiedsmann verliehen. Am gleichen Termin wurde diese Ehrennadel auch an Jutta Zenz-Hülsemer aus Wittlich, Günter Zelder aus Plein und Michael Beer aus Kesten verliehen. ⇥Foto: privat