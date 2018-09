später lesen Spende Medaillen und Spenden beim Ahmadiyya Walk Teilen

Twittern

Teilen



Bürgermeister Joachim Rodenkirch gab an der Hamd-Moschee in der Werkstraße Uhr den Startschuss für die Läufer und Walker, die am zweiten Ahmadiyya Charity Walk in Wittlich teilgenommen haben.