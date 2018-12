Der Verein Musica unterstützt Kinder, die keine finanzielle Möglichkeit haben, sich ein Instrument zu finanzieren oder Musikunterricht zu nehmen. Ein Verstorbener hat daran großen Anteil. Von Christina Bents

Das Lied „Wie schön du bist“ von Sarah Connor klingt durch die Räume der Musikschule „Spiel Mit“ in Wittlich. Gesungen wird es von der 14-jährigen Mia, die seit etwas mehr als einem Jahr Gesangsunterricht hat. Ihr Gesangsidol Sarah Connor hat sie schon einmal live gehört und mit ihr gesprochen. Noch heute schwärmt sie davon: „Es war einfach toll. Sie hat während des Konzerts zu uns rüber geschaut, hat uns hinter der Bühne alles gezeigt, und wir durften Selfies mit ihr machen. Eine ganze Woche danach habe ich noch die Lieder vor mich hingesungen.“

Ermöglicht hat das eine soziale Organisation, die sich für krebskranke Kinder einsetzt und ihnen besondere Wünsche erfüllt. 2014 bekam Mia, die aus Monzelfeld stammt, die Krebs-Diagnose. Damals war sie zehn Jahre alt. Elf Monate war sie im Krankenhaus. Die Musik und das Singen haben ihr schon damals sehr geholfen. Ihre Mutter Diana sagt: „An den schlechten Tagen haben wir einfach eine CD eingelegt, die Musik aufgedreht und die Station gerockt. Danach ging es wieder ein bisschen besser.“

In der Villa Kunterbunt, dem Nachsorgezentrum für krebs,- chronisch- und schwerstkranke Kinder und deren Familien in Trier, kamen sie mit dem Verein Musica in Kontakt. Der Verein unterstützt Kinder, die aus sozialschwachen Familien kommen oder die wegen eines Schicksalsschlags finanziell benachteiligt sind, die sich kein Instrument kaufen oder den Musikunterricht nicht bezahlen können. Anne Schröder, Vorstandsmitglied von Musica, sagt: „Wir unterstützen Kinder, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen und denen die Musik Freude bereitet und Kraft gibt.“ Das ist ihr ein besonderes Anliegen, denn bereits mit ihrem inzwischen verstorbenen Mann hatte sie sich dieses Ziel gesetzt. Sie sagt: „Für Essen und Kleidung ist in Deutschland bei den Kindern gesorgt, aber die Kultur kommt in einkommensschwachen Familien oft zu kurz.“

Nach dem Tod ihres Mannes Fred, der mit 57 Jahren an Krebs gestorben ist, hat sie sich mit Klaus Behütuns-Steffens, der auch Leiter der privaten Musikschule „Spiel mit“ ist, getroffen und sich in dessen Verein Musica engagiert.

Im vergangenen Jahr wurde so das Kinderheim in Speicher unterstützt (der TV berichtete). Dort wurde ein Projekt umgesetzt, bei dem acht bis zehn Jugendliche ein Instrument lernen und das direkt in einer Band ausprobieren können.

In der Villa Kunterbunt, bekommen sechs Kinder Einzelmusikunterricht. Anne Schröder: „Wenn ein Kind schwer krank ist, muss meist ein Elternteil aufhören zu arbeiten, und dann wird das Geld schon knapp. Auch für die Geschwisterkinder ist es oft wichtig, dass sie nicht vergessen werden.“ Das kann Mias Mutter nachvollziehen: „Ohne die Unterstützung von Musica wäre es für uns nicht möglich, dass Mia Gesangsunterricht bekommt.“ Die Unterstützung soll aber nicht als Almosen angesehen werden, sondern die Eltern geben einen kleinen Betrag dazu. Aktuell probt Mia für das Konzert am Sonntag, 23. Dezember, um 17 Uhr im Forum Daun. Dort findet unter dem Titel „Winter Zauberland“ die Weihnachtsshow der Musikschule „Spiel mit“ statt. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.musica-kids.de