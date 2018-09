später lesen Ausbildung Mehrere Jobs, ein Tag Teilen

() Zum zweiten Mal bietet der Reifenhersteller Goodyear Dunlop in seinem Wittlicher Werk einen Tag der Ausbildung an. Am Samstag, 8. September, stehen von 10 bis 15 Uhr auf dem Werksgelände aktuelle und ehemalige Auszubildende Rede und Antwort zu allen Fragen rund um Ausbildung, Entwicklungsmöglichkeiten und besondere Leistungen und natürlich Höhepunkte der Ausbildung.