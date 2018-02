später lesen Vereine Mehrere Wanderungen mit dem Eifelverein Teilen

Der Eifelverein, Ortsgruppe Wittlich, bietet in diesen Tagen mehrere Wanderungen an. Am Mittwoch, 28. Februar, geht es mit Elfriede Ambrosius auf eine zweistündige Rundwanderung durch den Mundwald. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Viehmarktplatz in Wittlich, wo wie gewohnt Fahrgemeinschaften gebildet werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.