Termine mit Barbara Philipp

Die „Affäre Borgward“ ist am Montag, 7. Januar um 20.15 Uhr in der ARD zu sehen.

Der Tatort „Murot und das Murmeltier“ wird am 17. Februar um 20.15 Uhr in der ARD ausgestrahlt.

Mit dem Musikprogramm „Made in Germany“ ist sie am Sonntag, 27. Januar, in der Wallfahrtskirche Klausen zu sehen, und am 16. Juni auf der Wirtschaftswoche Wittlich. Mit dabei sind: Didi Könen, Theresia Zils, Klaus Wahl, Gerd Elsen, Klaus Behütuns-Steffens und Mark Schelzke.