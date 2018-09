Mit dem Oktober startet auch die Hallenbadsaison

Die Temperaturen sind noch sommerlich, dennoch öffnet am Montag, 1. Oktober, das Wittlicher Hallenbad.

Wie in den vergangenen Jahren können die Eintrittspreise (10er und 30er Chipcoins) am Bürgerservice im Stadthaus, Schloßstraße 11, erworben werden. Kinder und Jugendliche können an den Spielnachmittagen mit eigens dafür angeschafften Spielgeräten im Wasser herumtoben. Diese finden Donnerstag (15 bis 17 Uhr), Freitag (14.30 bis 17 Uhr) und Samstag (14.30 bis 17 Uhr) statt.

Informationen zu Eintrittspreisen und Öffnungszeiten sind auf der Homepage der Stadt Wittlich unter https://www.wittlich.de/buerger-und-verwaltung/staedtische-einrichtungen/vitelliusbad.html