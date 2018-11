später lesen Blaulicht Mit Drogen in Wittlich vor der Polizei geflüchtet FOTO: Polizei Bitburg FOTO: Polizei Bitburg Teilen

Twittern

Teilen



() Beamte der Polizei Wittlich haben am Freitag gegen 23.30 Uhr zwei Männer in Wittlich kontrollieren wollen, die zu Fuß in der Friedrichstraße unterwegs waren. Die Männer flüchteten jedoch, als sie den Streifenwagen sahen.