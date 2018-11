später lesen Kleinkunst Mit Humor durch die Weihnachtszeit Teilen

In ihrer Weihnachtsshow am Samstag, 17. November, im Kurhaus Manderscheid unterhalten Marianne Blum und Marina Gajda mit englischen Weihnachtsliedern und humorvollen Dialogen. Die beiden Kabarett-Diven schaffen es laut Veranstalter, ihr Publikum erst in festliche Stimmung zu versetzen und dann schließlich mit urkomischen Dialogen und frechen Chansons zum Lachen zu bringen.