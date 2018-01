Mitarbeiter wegen Betrugs an ihrer Firma angeklagt

Ein 53-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land und ein 28-Jähriger aus Bernkastel-Kues müssen sich heute wegen gewerbsmäßigen Betrugs und Untreue vor dem Schöffengericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, als Mitarbeiter einer Firma in Wittlich die Lieferscheine so manipuliert zu haben, dass auf diesen weniger oder geringwertigere Waren aufgeführt waren, als tatsächlich an Kunden ausgeliefert wurde. Die Verhandlung am Amtsgericht Wittlich beginnt heute um 9 Uhr. Dem früheren Arbeitgeber der beiden Angeklagten soll ein Schaden von 40­000 Euro entstanden sein. In 41 Fällen sollen die beiden Männer gemeinschaftlich und in 24 weiteren Fällen soll der 28-Jährige alleine gehandelt haben. Die Kunden der Firma sollen die Waren wegen der manipulierten Lieferscheine so billiger erhalten haben, wofür die Angeklagten von den Kunden eine Entlohnung von 20 bis 30 Euro pro Lieferung kassiert haben sollen. Ein ausführlicher Bericht folgt.