später lesen Freizeit Mittelalter hält Einzug in Österreich FOTO: TV / privat FOTO: TV / privat Teilen

Twittern

Teilen



(red) 26 Kinder und Jugendliche haben in der Nord-Süd-Freizeit, in Trägerschaft der Pfarreiengemeinschaft Wittlich, elf Tage in Stuhlfelden (Salzburger Land) verbracht, gemeinsam mit einem zehnköpfigen Betreuer- und Küchenteam um das Leitungstrio.