Erst Rathaus erstürmen,dann singen und schunkeln

Der große Tag der Wittlicher Möhnen rückt immer näher. Am Donnerstag, 8. Februar, 11.11 Uhr ist es soweit. Der Sturm auf das Rathaus beginnt mit dem Erklettern der angelegten Leitern. Der Bürgermeister und die Ratsherren werden voraussichtlich auch in diesem Jahr wieder die Macht verlieren. Sie werden diese erst nach der Fastnacht am Dienstag, 13. Februar, ab 19 Uhr im Gasthaus Schneck wieder erhalten. Für das leibliche Wohl am Fetten Donnerstag auf dem Marktplatz wird gesorgt mit Erbsensuppe mit Brötchen, Gulaschsuppe mit Brötchen sowie Würstchen mit Brötchen. Für Musik auf dem Marktplatz zum Mitsingen und Mitschunkeln ist gesorgt.

(red)