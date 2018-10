später lesen Theater Mord an Bord der Kö-Family Teilen

Die Kö-Family führt im Laufelder Hof in Laufeld ein Krimidinner mit Vier-Gang-Menü auf. „Strammer Max & Bloody Mary“ ist eine turbulente Mordgeschichte an Bord eines Luxuskreuzfahrtschiffes und kann jeweils am Samtag, 13. und 20. Oktober, besucht werden.