Motorradfahrer kommt bei Wittlich aus der Kurve

Ein Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag, 19. Mai, auf der Kreisstraße 25 zwischen Greimerath und Wittlich Neuerburg verunglückt und dabei schwer verletzt worden, wie die Polizeiinspektion Wittlich mitgeteilt hat. Als Mitglied einer Motorradfahrergruppe soll der Mann gegen 15 Uhr infolge überhöhter Geschwindigkeit in einer abschüssigen Rechtskurve in Fahrtrichtung Wittlich nach links von der Straße abgekommen sein. Wie die Polizei erklärt, habe der Fahrer nach dem Sturz schwer verletzt im Straßengraben gelegen. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) soll den schwer verletzten Motorradfahrer erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht haben. Am Motorrad entstand geringer Sachschaden.