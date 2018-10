später lesen Bettenfeld Motorradwerkstatt und Straßenlampen Teilen

Auf der Sitzung des Gemeinderates Bettenfeld am Dienstag, 23. Oktober, 19 Uhr, in der Mosenberghalle diskutieren die Ratsmitglieder ein Sanierungskonzept für die Straßenbeleuchtungsanlage. Unter anderem stehen noch ein Antrag zur Verlegung einer Fernwärmeleitung in der Schulstraße sowie die Nutzungsänderung eines Wohn- und Wirtschaftsgebäudes zur Motorradwerkstatt auf der Tagesordnung.