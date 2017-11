Wittlich (red) Der CDU-Stadtverband Wittlich lädt für Donnerstag, 30. November, ab 20 Uhr zum 30. Mundartabend "Bai oos en Wedlich" ins Jugendheim St. Bernhard in Wittlich ein.

Karten zum Preis von vier Euro sind bei der CDU-Geschäftsstelle, Friedrichstraße 36b und in der Altstadt-Buchhandlung in sowie an der Abendkasse erhältlich.