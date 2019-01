später lesen Konzert Musik mit Literatur in der Synagoge FOTO: TV / Paar ti Tour FOTO: TV / Paar ti Tour Teilen

Twittern

Teilen



(red) Mit ihrem neuen literarisch-musikalischem Programm swingt „Paar ti Tour“ mit dem Sänger Till Christen am Freitag, 22. März, ab 19 Uhr in der Kultur- und Tagungsstätte Synagoge in Wittlich.