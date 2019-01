später lesen Konzert Musikalische Zeitreise FOTO: TV / Kath. Kirchengemeinde Maria Heimsuchung FOTO: TV / Kath. Kirchengemeinde Maria Heimsuchung Teilen

Twittern

Teilen



(red) Die musikalische Zeitreise des Ensembles „Schall & Rauch“ mit ihrem neuen Programm „Echo des Wirtschaftswunders“ macht am Sonntag, 27. Januar, Station in der der Wallfahrtskirche Klausen. Das Ensemble greift in seinem neuen Programm das musikalische Echo der Wirtschaftswunderjahre 1945 bis 1965 in Deutschland auf.