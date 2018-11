Zum Kelterhausfest lädt das Wittlicher Weingut Lütticken für Freitag, 9., und Samstag, 10. November, ein. An beiden Abenden öffnet das Haus um 18 Uhr und bietet neben einer reichhaltigen Weinauswahl auch rustikale Speisen aus der Winzerküche an.

Am Samstagabend gibt es zusätzlich Live-Musik mit der Band The 4Senses. Die Musiker Roland Bertram (Gitarre), Thomas Esch (Bass, Gesang), Cati Oster (Gesang) und Marco Oster (Drums, Gesang) verpacken Songs in knackige akustische Arrangements mit dreistimmigem Gesang. Das Repertoire besteht aus Rock, Pop, Blues und Country. Der Eintritt ist frei.