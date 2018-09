Musikfest mit Public Viewing

Der Musikverein Dörbach feiert sein Musikfest vom 23 bis -25. Juni auf dem Festplatz „in der Gaas“ in Dörbach. Zum Festauftakt am Samstagabend gibt es Public Viewing mit dem Spiel Deutschland gegen Schweden auf Großleinwand.

.Der Sonntag steht unter dem Motto „musikalischer und kulinarischer Genuss“. Wieder haben verschiedene Musikerkollegen sich zu einer Kochtruppe zusammengetan um diverse Köstlichkeiten aus dem Ofen, der Pfanne oder vom Grill zu servieren. Zudem werden den ganzen Tag über befreundete Musikvereine unterhalten. Auch Kaffee und Kuchen darf am Sonntag nicht fehlen, hier würden wir uns über Kuchenspenden sehr freuen. Der Montag startet traditionell ab 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Zum Festausklang am Montagabend ist zu Speisen vom Grill und Getränken nochmal Blasmusik angesagt. Zum Abschluss spielen die Musiker des MV Dörbach selbst auf und laden ein zum Sommerkonzert in der Gaas.