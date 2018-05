Musikverein Lüxem präsentiert Filmmusik

Zu einem Open-Air-Konzert mit dem Titel „Weites Land – ein Abend für Filmfreunde“ lädt für Donnerstagabend, 31. Mai, der Musikverein Lüxem ein. Zum Konzert, das um 20.30 Uhr auf dem Festplatz in Lüxem beginnt, hat Dirigent Stefan Barth sich des Themas Filmmusik angenommen. Diese soll die Stimmungs- und Gefühlsebene in einem Film und dessen Handlungsführung unterstützen. Vielfach wird sie aber vom Kinobesucher nur unterschwellig wahrgenommen. Nur in seltenen Fällen bleibt die Musik auch ohne die dazugehörigen Bilder in Erinnerung. Hier liegt der Reiz für den Musikverein Lüxem. Neben der genauen Erinnerung an die Handlung für Filmkenner kann die Musik auch im Kopf des Zuhörers einen neuen, eigenen Film entstehen lassen. Der Eintritt kostet acht Euro. Kinder und Jugendliche zahlen keinen Eintritt.