Der Musikverein Manderscheid lädt für Samstag, 22. Dezember, zum traditionellen Jahreskonzert unter dem Motto „Vorhang auf!“ ein. Die Musiker stehen unter der Leitung von Florian Brech. Der Trierer Dirigent hat seit April 2018 die Leitung des Orchesters übernommen und gemeinsam mit den rund 50 Musikern das Konzertprogramm erarbeitet.

Neben dem neuen Dirigenten gibt es einige weitere neue Gesichter auf der Bühne: zahlreiche Nachwuchsmusiker haben seit diesem Jahr einen festen Platz im Hauptorchester. So präsentiert sich das Blasorchester so jung wie schon lange nicht mehr – und will dank der sehr intensiven Probenarbeit dem Publikum ein hochklassiges und unterhaltsames Programm bieten.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr im Kurhaus Manderscheid. Der Eintritt ist frei.