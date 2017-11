später lesen Muslimisch, weiblich und deutsch Teilen

Wittlich (red) Die gläubige deutsche Islamwissenschaftlerin Lamya Kaddor mit syrischen Wurzeln plädiert für einen liberalen und aufgeklärten Islam in Deutschland. Die Autorin, die Mitgründerin des Liberal-Islamischen Bundes ist, liest am Mittwoch, 29. November, 18.30 Uhr in der Stadtbücherei Wittlich aus ihrem Werk "Muslimisch, weiblich, deutsch: Mein Weg zu einem zeitgemäßen Islam".