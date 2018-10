später lesen Auslandsaufenthalte Nach der Schule ins Ausland Teilen

Die Info-Reihe „...und donnerstags ins BiZ“ stellt Auslandsprojekte für junge Leute vor. Die Informationsveranstaltung „Nach der Schule ins Ausland“ am Donnerstag, 18. Oktober, im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Trierer Arbeitsagentur in der Dasbachstraße richtet sich an Schüler der Klassenstufen 10 bis 13 und deren Eltern.