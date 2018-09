später lesen Blaulicht Nach versuchtem Banküberfall in Wittlich: Verdächtiger verschweigt Identität FOTO: TV / Friedemann Vetter FOTO: TV / Friedemann Vetter Teilen

Der Mann, der am Dienstagmittag versucht hat, eine Bank in Wittlich zu überfallen, befindet sich in Gewahrsam der Polizei. Seine Identität ist weiterhin unklar. Von Christian Thome