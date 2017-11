später lesen Nacht der Lichter auf dem Flughafen Hahn Teilen

Twittern

Teilen



Lautzenhausen (red) Besucher sind am Freitag, 24. November, zur Nacht der Lichter auf den Flughafen Hahn eingeladen. Von 20 Uhr an erleuchtet Kerzenschein die Jugendkirche, der Gesang von Taizé-Liedern durchflutet die Räume im "Crossport to heaven", die Jugendkirche für den Nationalpark Hunsrück-Hochwald.