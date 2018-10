später lesen Klausen Neubaugebiet in Klausen geplant Teilen

Twittern

Teilen



Der Gemeinderat Klausen hat am Dienstag, 23. Oktober, 18 Uhr, in der Eberhardsklause in Klausen eine öffentliche Sitzung auf der es unter anderem um die Ausweisung von Wohnbauflächen im Bereich „Beim Weidenhaag“ im Ortsteil Krames geht.