Neue Formen christlichen Lebens

Um das Modell der Kleinen christlichen Gemeinschaften und der Basisgemeinden geht es am 25. Mai von 16.30 bis 21.30 Uhr bei einer Veranstaltung des Dekanates im Jugend- und Pfarrheim St. Bernhard. Seit einigen Jahren entwickeln sich in den Kirchen Afrikas, Asiens und Lateinamerikas neue Formen des Kirche-Seins in Basisgemeinschaften und kleinen christlichen Gemeinschaften. Christen treffen sich in ihrer Nachbarschaft und verbinden Bibellektüre und geistliches Leben mit gesellschaftlichem Engagement. Anmeldung bis 11. Mai: Telefon 06571/146940; E-Mail: dekanat.wittlich@bistum-trier.de