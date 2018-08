Neue Glocke zum Geburtstag

Doppelter Grund zur Freude: Die Manderscheider Gläubigen feiern das 50. Jubiläum der Lebensbaumkirche St. Hubertus. Von Klaus Schmitz

„Endlich ist unsere Kirche wieder komplett“, freute sich Stadtbürgermeister Günter Krämer beim feierlichen Hochamt anlässlich des Jubiläums 50 Jahre Lebensbaumkirche. Denn parallel zum runden Geburtstag des Gotteshauses wurde auch die neue Franziskus-Glocke geweiht. Krämer ist übrigens in seinem Elternhaus direkt neben der Kirche groß geworden. „Hier ist auch mein Onkel Matthias aufgewachsen, der Bauunternehmer aus Niederscheidweiler, er hat damals nach den Plänen des Trierer Architekten Karl Peter Böhr den Neubau erstellt“, schildert Krämer weiter.

Auch Klaus Metzgeroth, der neben Marianne Röhl und Oliver Simon Pate der neuen Orgel wurde, freute sich über das erstmals komplette Geläut. Er hat noch eine ganz besondere Erinnerung an den Kirchenbau von der Zeit nach dem Krieg. „Mein Einfamilienhaus ist zur gleichen Zeit entstanden, weil die Maurer immer wieder zwischen den beiden Baustellen wechselten.“ Metzgeroth erinnert sich weiter: „Man hat damals im Neubau für 400 Personen Platz geschaffen, weil Pfarrer Anton Didas in der alten Kirche an Wochenenden drei Messen halten musste, um den Gläubigen die Möglichkeit zum Gottesdienst zu bieten.“ Walter Densborn, mehr als zwei Jahrzehnte Bürgermeister der ehemaligen VG Manderscheid, blickt jedoch in die Gegenwart und Zukunft. Er sieht auch nach der Neuordnung der Pfarreien, dass „die Manderscheider auch weiterhin um ihre Kirche kämpfen werden“.

Der Kirchenchor unter der Leitung von Günther Jung sang mit der „Missa Arbore Vitae“ die eigens für die Lebensbaumkirche komponierte lateinische Messe des Manderscheider Komponisten Neumann. Der Musikverein spielte bei der Glockenweihe auf. Die bisher fehlende vierte Glocke musste aus der Vorgängerkirche im Kriegsjahr 1942 abgegeben werden. Knapp 23 000 Euro waren seit der ersten Spende im November 2017, organisiert vom stellvertretenden Vorsitzenden des Kirchengemeindeverbandes Georg Fox, zusammengekommen.