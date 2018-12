(will) Das Haus der Jugend in Wittlich hat einen neuen, eigenen Bus. Das teilte Wittlichs Bürgermeister Joachim Rodenkirch im Stadtrat mit. Der Bus sei komplett werbefinanziert und würde die Stadt nichts kosten.

Die Werbefolien auf dem Bus seien für drei Jahre angebracht. Die freien Plätze würde die Stadt mit dem Logo des Hauses der Jugend folieren lassen.

Zudem teilte der Bürgermeister mit, dass die Miniaturen, die die Familie Brand-Picard in der Vorweihnachtszeit bisher in den Fenstern ihres Hauses ausgestellt hatte, an die Stadt übergehen. Das Kulturamt werde sie bekommen. Das Ehepaar Karin und Jean-Jacques Brand-Picard ist kürzlich innerhalb weniger Monate in Paris gestorben und konnte in diesem Jahr bereits die beliebten Miniaturen nicht mehr ausstellen (der TV berichtete).