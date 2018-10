(red) Jürgen Roth aus Lieser wird ab sofort im Auftrag des Deutschen Roten Kreuzes, Ortsverein Bernkastel-Kues, als First Responder die Erstversorgung der Bevölkerung im Bereich Lieser/Maring-Noviand bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes sicherstellen.

Der 54-Jährige ist bereits seit 36 Jahren im DRK ehrenamtlich tätig. Jürgen Roth wurde in seiner Freizeit zum First Responder geschult. Materialwart Jürgen Jung kümmert sich um die Tüv-Abnahme der medizinischen Geräte und den Material­verbrauch. Weitere First Responder des DRK-Ortsvereins BKS sind Hubert Schneider aus Wintrich, Nina Benz und Lotte Stüttgen aus Burgen. ⇥Foto: Sabine Krämer