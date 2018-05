Neuer Rektor

(red) Die Grundschule Sehlem hat einen neuen Schulleiter. Marco Geller (links) wurde von Schulrat Thomas Baur während des Schulfests offiziell zum Rektor ernannt. Geller stammt aus Lieser, und ist seit einem Jahr an der Schule in Sehlem. Bisher hat er an den Grundschulen in Bernkastel-Kues, Traben-Trarbach, Völklingen und Saarlouis unterrichtet. Von einer Schülerprojektgruppe hat er zur Ernennung einen Kuchen bekommen. Sein Vorgänger Peter Hoffmann ging im vergangenen Jahr in Pension. ⇥Foto: Sophia Esch