Jahresrückblick Neues Raderlebnis am Erbeskopf FOTO: TV / Trailpark Erbeskopf

(will) Neues Projekt am Erbeskopf: Ende Juni wird der neue Trailpark am höchsten Berg des Landes offiziell in Betrieb genommen – der Vergnügungspark für Menschen, die gerne abseits asphaltierter Straßen mit dem Mountainbike unterwegs sind.