Neues Seminarhaus öffnet seine Türen

(red) Das Seminarhaus am Markt in Manderscheid ist mit einer kleinen Feier und einem Tag der offenen Tür eröffnet worden. Seit Januar sind die Räume des alten Kindergartens für Kurse und Seminare sowie für Familienfeiern nutzbar. Die Betreiberin ist die systemische Beraterin Andrea Stark, die hier auch ihre Praxisräume hat. Stadtbürgermeister Günter Krämer, wünschte viel Erfolg: „Sowohl ich als auch der gesamte Stadtrat unterstützen die Umnutzung des alten Kindergartens als Seminarhaus. Wir freuen uns, dass dieses Gebäude wieder mit Leben erfüllt wird. Das Seminarhaus am Markt ist ein Ort der Begegnung, in erster Linie mit regelmäßigen Angeboten für die Menschen aus Manderscheid und der näheren Umgebung“. ⇥Foto: Seminarhaus