Neun neue Auszubildende bei Bungert

(red) Zum Beginn des neuen Ausbildungsjahres konnte Bungert neun neue Auszubildende empfangen, unter ihnen Annika Müller, die ein duales Studium der Textilbetriebswirtschaft absolvieren möchte.

Daniel Tsehaye, Justin Gertfelder und Jan Smyczek haben sich für eine Ausbildung als Verkäufer im Lebensmittelbereich entschieden. Michelle Sielaff strebt an, Verkäuferin für Mode zu werden. Mode ist auch Ziel von Joshua Stewart, der Kaufmann im Einzelhandel werden möchte. Fynn Henrich wird in der Bungert-Fachmetzgerei zum Fleischer ausgebildet, Nikola Pietras beginnt in der Verwaltung ihre Ausbildung als Kauffrau für Büromanagement und Johanna Robrecht möchte Gestalterin für visuelles Marketing werden.

Damit sich der Nachwuchs in der großen Bungert-Familie schnell einlebt und wohlfühlt, erhielt jeder Auszubildende einen „Paten“, der den Einstieg erleichtern soll.

⇥Foto: Bungert