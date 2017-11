Nicht unter der Gürtellinie

Stadtplanung Karlheinz und Irene Franzen, Bernkastel-Kues

Zum Artikel "Hotelerweiterung bleibt ein Streitpunkt" (TV vom 22. November) schrieb uns dieser Leser:

Als Bewohner des Kueser Plateaus und Mitverfasser des genannten Flugblattes möchten wir etwas klarstellen. In oben genanntem Bericht wird der Eindruck erweckt, dass Inhalte unseres Informationsblatt "unter die Gürtellinie gehen" und "eine Unverschämtheit" seien. Das weisen wir entschieden zurück.

Bei dem hier angesprochenen Vorhaben ging es im Februar um einen Bauantrag zur Verbindung des Hotels Kölchens mit dem Hauptgebäude des Hotels Zum Kurfürsten, gegen die im Flugblatt keine Einwendungen gemacht werden. Im Oktober wurde dann völlig überraschend ein neuer Bebauungsplan für ein Sondergebiet Hotellerie und Gastronomie vorgelegt mit der Begründung, man müsse den Bebauungsplan an die Gegebenheiten anpassen.

Verschwiegen wird hierbei, dass die Fakten, die jetzt die Anpassung notwendig machen, durch Baugenehmigungen für Erweiterungen des Hotels geschaffen wurden, die nicht den Vorgaben des geltenden Bebauungsplans im allgemeinen Wohngebiet entsprachen. Die Höchstgrenzen für die Gebäudehöhen von 19 Metern und Ausdehnung der Baulinien im Entwurf des Bebauungsplans "verkauft" die Planerin auch als Vorteile für die Hotels Rosengarten und Ernst. Was Architektur anrichten kann, sieht jeder, der bei Einfahrt in das Wohngebiet mit dem Querbau des Bettenhauses konfrontiert wird, besonders beim Blick auf die Rückseite. Weitere Bauwerke dieser Art brauchen wir hier nicht.

Wir betonen, dass wir nicht gegen die geplante Erweiterung des Hotels Zum Kurfürsten sind und gewiss nicht gegen hochwertige Hotellerie in Bernkastel-Kues. Aber wir sehen keine Notwendigkeit für einen neuen Bebauungsplan, und mehr als 300 Menschen haben unsere Initiative mit ihrer Unterschrift unterstützt. Denn der Charakter des Wohngebiets sollte soweit wie möglich erhalten bleiben. Immerhin stehen noch zwei Betriebe mit ihrem Beherbergungs- und Gastronomieangebot auch für den Bedarf der Wohnbevölkerung und Kurgäste zur Verfügung.

Wir begrüßen es, dass Stadtbürgermeister und der Bauausschuss uns offenbar in einer Bürgerversammlung die Gelegenheit geben wollen, Argumente auszutauschen und gegebenenfalls eine Kompromisslösung zu finden.

