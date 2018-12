später lesen Tradition Nikolausmarkt in Neuerburg Teilen

Klein aber fein, so präsentiert sich der vierte Nikolausmarkt am Sonntag, 9. Dezember von 11 bis 21 Uhr am Eichbaum. Die Dorfgemeinschaft lädt dazu ein. Künstler und Handwerker bieten in einem vorweihnachtlichen Ambiente Deko, Drechselarbeiten, Filzarbeiten, Plätzchen und mehr an.