Eifelverein baut Nistkästen mit Kindern

Am Freitag den 19 und 26. Januar 2018 baut die Ortsgruppe Wittlich-Land im Eifelverein in Partnerschaft mit der Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank e. G. Wittlich Nistkästen für die heimische Vogelwelt.

Nistkästen für die heimische Vogelwelt bauen Mitglieder der Ortsgruppe Wittlich-Land im Eifelverein zusammen mit Grundschulkindern am Freitag 19. und 26. Januar in Partnerschaft mit der Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank Wittlich. Die Nistkästen werden jeweils in einem Workshop in der Unternehmenszentrale in Wittlich zusammengebaut. Die Ortsgruppe verfolgt damit eines der Vereinsziele: Förderung des Natur- und Umweltschutzes und der Landschaftspflege. Die Nistkästen werden im zeitigen Frühjahr in Absprache mit Stadtförster Mario Sprünker auf Streuobstwiesen am Quetschenberg aufgehängt. Damit jedes Kind später „seinen Nistkasten“ wiederfindet, wird sein Vorname darauf eingebrannt. Der im Vorjahr an der Grundschule Hetzerath begonnene Workshop „Nistkastenbau“ wird damit fortgesetzt.