Sie Trierer Expertin für Kunst & Antiquitäten, Diana Lamprecht, bietet am Samstag, 24. Februar, 11 Uhr, eine Führung durch die Casa Tony M in der Alten Posthalterei. Schwerpunkte sind die „Ausstellung in der Ausstellung: Leichen – Ärzte – Jäger – Astronauten – Musiker“ sowie Landschaftsmalerein, Cartoons und Grafiken.