Im Rahmen des Eifel-Literatur-Festivals gibt es im ersten Halbjahr noch Karten für Peter Stamm am Freitag, 1. Juni, in Prüm, für „Mr. Pubertier“ Jan Weiler am Freitag, 8. Juni, in Prüm und für Zsuzsa Bank am Dienstag, 12. Juni, in Wittlich, Atrium des Cusanus-Gymnasiums.