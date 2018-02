Noch Karten für Konzert mit Meisterduo

red

Für das Gastspiel des Meisterpianisten Menachem Har-Zahav und des Meisterviolinisten Alex­ander Lifland, die am Freitag, 23. Februar, um 19 Uhr in der Synagoge in Wittlich auftreten, gibt es noch Karten. Har-Zahav bringt einen ausgezeichneten Duopartner, den Meisterviolinisten Alexander Lifland mit. Die beiden werden eine Auswahl aus Werken von Mozart, Chopin, Brahms und Rachmaninoff vortragen. Zu hören sind so neben der Sonate in B-Dur für Violine und Klavier, KV 378 von Wolfgang Amadeus Mozart die wunderschöne Vocalise von Sergei Rachmaninoff, die Romanze aus dem Klavierkonzert Nr. 1 von Frédéric Chopin sowie einige Werke von Johannes Brahms: die Sonate für Violine und Klavier Nr. 3 in d-moll Op. 108 und einige der Ungarischen Tänze. Meisterviolinist Alexander Lifland absolvierte sein Musikstudium an der Musikakademie Tel Aviv sowie an der Hochschule für Musik und Theater Hannover.