Noch Kartenfür Meisterduo

Für das Gastspiel des Meisterpianisten Menachem Har-Zahav und des Meisterviolinisten Ale­xander Lifland, die am Freitag, 23. Februar, um 19 Uhr in der Wittlicher Synagoge spielen, gibt es ab 18.30 Uhr noch Karten an der Abendkasse. Die Musiker tragen Werke von Mozart, Chopin und Rachmaninoff vor. Eintritt: 20 Euro, 15 Euro für Studenten, Arbeitslose und Schwerbehinderte mit Ausweis. Jungen und Mädchen unter 18 Jahre haben freien Eintritt. Vorverkauf im Alten Rathaus in Wittlich. Reservierungen möglich unter Telefon 0151/28442449.