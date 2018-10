später lesen Kindermusical Noch Karten für Pinocchio Teilen

Für das Kinder-Musical „Pinocchio“ der Kleinen Oper Bad Homburg für Kinder ab fünf Jahre am Freitag, 19. Oktober, um 15 Uhr im Jugendheim St. Bernhard gibt es Tickets im Vorverkauf im Alten Rathaus am Marktplatz in Wittlich, Telefon 06571/171355. Erzählt wird die Geschichte des Holzschnitzers Geppetto und wie er seine Holzpuppe Pinocchio zum Leben erweckt.