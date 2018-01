später lesen Wilbert O Tannenbaum FOTO: TV FOTO: TV Teilen

O Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Du grünst nicht nur ... – das ist das Lied zum neuen Weihnachtsbaum-Pilotprojekt der Stadt Wittlich. Die Stadt lässt ihre Tannenbäume auf dem Marktplatz und am Platz an der Lieser nämlich nun als erste Stadt Deutschlands bis zum nächsten Weihnachtsfest stehen. Das hat es noch nicht gegeben, macht aber Sinn: Denn im Sommer, wenn die Sonne so richtig knallt, können die schönen Tannenbäume angenehm Schatten spenden, und sie dienen als mobiles Grün - oder demnächst Braun - zur Dekoration des Stadtzentrums. Aber vor allem werden dadurch enorme Kosten gespart, und den Mitarbeitern des Bauhofs wird ein mühevoller Auf- und Abbau erspart. Das bundesweit für Aufmerksamkeit sorgende Pilotprojekt kann natürlich nur gelingen, wenn die alten Tannen tatsächlich so lange durchhalten und nicht vorzeitig abnadeln.