(red) Einen wohl auch ernst gemeinten Spaß haben sich Unbekannte in Oberöfflingen erlaubt. Sie stellten in der Nacht auf den 1. Mai ein Schild mit einer gut gemeinten Warnung auf: „Wer flitzt, wird geblitzt“. Hintergrund: In der 30er-Zone am Ortseingang wird oft zu schnell gefahren. Zudem wohnen in der Straße „Zur Biederburg“ viele Kinder. Am Spielplatz stellten Nachtaktive Figuren aus dem Dschungelbuch“ auf.⇥ Fotos (2): privat