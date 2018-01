später lesen Wittlich/Manderscheid Ölspuren zwischen Landscheid und Wittlich FOTO: Klaus Kimmling / TV FOTO: Klaus Kimmling / TV Teilen

Mehrere Verkehrsteilnehmer haben der Polizei am Mittwoch gegen 14.40 Uhr größere Ölspuren zwischen Landscheid und Wittlich gemeldet. Nach ersten Ermittlungen der Beamten dürfte es sich um eine zusammenhängende Ölspur handeln, die sich von Landscheid (B 50), Ortsteil Niederkail über die L 34 und die K 54 bis in die Gerberstraße in Wittlich erstreckte. Die größten Verunreinigungen befanden sich zwischen Burg Salm und dem Schwimmbad Wittlich. Die Straßenmeisterei streute die Ölspur größtenteils ab.