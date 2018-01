später lesen Fernsehen Offener Kanal zeigt Wittlicher Fastnachtsumzug Teilen

Wer nicht mehr auf den Wittlicher Karneval warten will, der kann sich am heutigen Dienstag, 30. Januar, schon mal einstimmen: Denn in seinem Sendefenster von 19.30 bis 20.30 Uhr zeigt der Offene Kanal (OK) Wittlich eine Aufnahme des Wittlicher Fastnachtsumzugs 2017. Der Beitrag von Hermann Haller dauert etwa 40 Minuten. Außerdem zeigt der OK den Auftritt des Meisterchors „Quartett Sine Nomine“ in Hupperath-Minderlittgen. Die Konzertaufnahme von Reiner Blumberg dauert etwa 20 Minuten. red