() Für das Sendefenster des Offenen Kanals Wittlich sind am Dienstag, 22. Januar, zwischen 19.30 und 20.30 Uhr unter anderem folgende Sendebeiträge eingeplant: Neujahrsempfang 2019 der Stadt Wittlich in der alten Synagoge und Protok(H)oll-Wittlich: erfolgreich gegen die Verödung (Teil 1): Mit dem Projekt Alwin (Aktives Leerstandsmanagement Wittlicher Innenstadt) engagieren sich Bürger und Politiker für die Wiederbelebung der Wittlicher Innenstadt.

Der Beitrag ist eine Aufzeichnung der Radiosendung des Deutschlandfunks vom 17. Oktober 2018 in Wittlich (der TV berichtete). Wiederholungen der Beiträge sind geplant in der kommenden Woche am Donnerstag um 10 Uhr, am Samstag um 3 Uhr und am Sonntag um 13 Uhr.